Ofrecen acuerdos para frenar litigios familiares

El presidente del Poder Judicial del estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, llamó a la población usuaria de servicios judiciales a solicitar su acceso gratuito al Programa Restaurando Vínculos, mediante el cual se establecen acuerdos con perspectiva de la infancia, fortaleciendo habilidades de crianza positiva en procesos judiciales de divorcio, guarda y custodia.

Explicó que es un programa estatal para la paz familiar y social diseñado para priorizar la perspectiva de la infancia y restituir el núcleo familiar y el tejido social.

Procesos cortos

“Es desgastante dirimir en los juzgados, pero con este programa se procura incidir entre las partes para que antes de acusarse en litigios largos, se procuren acuerdos cortos que privilegien los derechos de los infantes”, dijo.

Explicó que el mecanismo es parecido al del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), pero se trata de acuerdos promovidos dentro de los mismos juzgados donde ya llevan sus litigios, generando soluciones inmediatas y sentencias o acuerdos que favorezcan a los menores y las familias.

Este programa se ejecuta simultáneamente en los distritos judiciales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Tapachula y Pichucalco, involucrando a madres, padres y tutores de niñas, niños y adolescentes.

Es gratuito

El servicio y/o la adopción de este mecanismo es gratuito y puede solicitarse de forma directa en los juzgados.

El objetivo es dotar a las familias de herramientas para manejar controversias, cuidando las emociones y estabilidad de los menores y al mismo tiempo generar que los juzgadores participen de estos acuerdos.

Se busca en particular el fortalecimiento de los vínculos filiales sin dañar el desarrollo integral de los menores, dijo.