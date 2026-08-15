Ofrecen atención integral y gratuita a mujeres

En Tuxtla Gutiérrez, las mujeres que enfrentan una situación de violencia o se encuentran en riesgo, cuentan con un espacio de atención integral y gratuita: el Módulo de Atención Inmediata para Mujeres en Situación de Riesgo (MAI), ubicado a un costado del Ayuntamiento Municipal.

La atención busca evitar que las mujeres tengan que enfrentar solas los procesos derivados de una situación de violencia.

Uno de los antecedentes más importantes del programa en Tuxtla se encuentra en el Módulo de Atención Inmediata Itinerante (MAI), diseñado para acercar los servicios directamente a las colonias identificadas con mayores índices de violencia.

Trabajo en las colonias

El modelo itinerante busca llevar los servicios a zonas donde se ha identificado una mayor incidencia de violencia contra las mujeres.

Entre las colonias señaladas en los registros de la estrategia se encuentran: Infonavit Solidaridad, Barrio Niño de Atocha, Plan de Ayala, Cerro Hueco, Xamaipak, La Herradura, La Azteca, Patria Nueva, Montes Azules, Infonavit Grijalva, El Vergel y Los Manguitos.

En 2024, el Ayuntamiento también anunció que el MAI impulsaría la denominada Ruta Naranja, con recorridos hacia las colonias para acercar información y atención a mujeres víctimas de violencia y facilitar que puedan solicitar apoyo.

La creación y operación de estos módulos responde a una de las medidas de seguridad contempladas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas.