Ofrecen ayuda a migrantes para ayudarlos a regresar

El Gobierno Federal de México ofreció a los migrantes que participan en caravana y que buscan llegar a los Estados Unidos ayudarlos a retornar a sus lugares de origen, ya que el gobierno de Donald Trump no ha cambiado su política en ese rubro y no les permitirán el ingreso al país norteamericano.

El llamado ocurre mientras unas mil 500 personas de la caravana “Dios con Nosotros” salieron de Tapachula y llegaron a la población de Huehuetán Estación, a pocos metros de la garita del Instituto Nacional de Migración (INM).

La mañanera

En el marco de la conferencia de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que para la atención del fenómeno en la frontera sur existe un procedimiento en la que se respetan los derechos humanos de los migrantes.

Dijo que se dialoga para explicarles que la frontera con Estados Unidos permanece cerrada desde la llegada de Donald Trump. “Lo que hacemos es darles la información y derivado de ello, muchos deciden regresar a sus lugares de origen y en otros casos les apoyamos para el retorno”.

Siguen su camino

Tras salir la tarde de ayer de Tapachula, unos mil 500 migrantes procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela y Cuba, llegaron a Huehuetán Estación, aunque un grupo de unos 200 se retrasó debido al cansancio y decidieron quedarse a descansar en el campamento de iglesias evangélicas “Sinaí”.