﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Ofrecen becas para capacitar a jóvenes

Marzo 29 del 2026
El acuerdo tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. CP
El acuerdo tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. CP

El director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales, invitó a la población a beneficiarse de un convenio firmado con la Secretaría de Economía y el Trabajo para acceder a becas y capacitación.

Dijo que se busca el fortalecimiento del emprendimiento, la creación de empresas y el impulso al desarrollo económico en beneficio de la comunidad estudiantil y la sociedad chiapaneca.

Por ello, el programa esta pensado en jóvenes interesados, llamándolos a buscar información y asesoría en la dependencia.

Destacó la importancia de sumar esfuerzos institucionales para generar mayores oportunidades para las y los jóvenes, recalcando que el acuerdo fortalece el trabajo coordinado.

Asimismo, subrayó que la colaboración interinstitucional permitirá consolidar estrategias que impulsen la formación académica con enfoque práctico, fomentando en las y los estudiantes una cultura emprendedora que contribuya a la transformación social y económica del estado.

Por su parte, Pedrero González expresó que este convenio representa una oportunidad para fortalecer las capacidades empresariales, mediante programas de capacitación, vinculación con organismos de financiamiento y acceso a herramientas que faciliten su incorporación al sector productivo.

El acuerdo, dijo, permitirá ampliar las oportunidades de colaboración a través de proyectos conjuntos, intercambio de información y la realización de eventos académicos y empresariales que impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico.

Además, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, consolidándose como un instrumento estratégico para fortalecer la educación y el desarrollo económico en Chiapas.

﻿