Ofrecen becas para capacitar a jóvenes

El director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales, invitó a la población a beneficiarse de un convenio firmado con la Secretaría de Economía y el Trabajo para acceder a becas y capacitación.

Dijo que se busca el fortalecimiento del emprendimiento, la creación de empresas y el impulso al desarrollo económico en beneficio de la comunidad estudiantil y la sociedad chiapaneca.

Por ello, el programa esta pensado en jóvenes interesados, llamándolos a buscar información y asesoría en la dependencia.

Destacó la importancia de sumar esfuerzos institucionales para generar mayores oportunidades para las y los jóvenes, recalcando que el acuerdo fortalece el trabajo coordinado.

Asimismo, subrayó que la colaboración interinstitucional permitirá consolidar estrategias que impulsen la formación académica con enfoque práctico, fomentando en las y los estudiantes una cultura emprendedora que contribuya a la transformación social y económica del estado.

Por su parte, Pedrero González expresó que este convenio representa una oportunidad para fortalecer las capacidades empresariales, mediante programas de capacitación, vinculación con organismos de financiamiento y acceso a herramientas que faciliten su incorporación al sector productivo.

El acuerdo, dijo, permitirá ampliar las oportunidades de colaboración a través de proyectos conjuntos, intercambio de información y la realización de eventos académicos y empresariales que impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico.

Además, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, consolidándose como un instrumento estratégico para fortalecer la educación y el desarrollo económico en Chiapas.