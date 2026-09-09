Ofrecen becas para estudiar en Alemania

El director Regional para México, Centroamérica y República Dominicana del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), Christoph Hansert, visitó Chiapas para ofrecer becas escolares en Alemania, al tiempo de participar en un diagnóstico sobre las condiciones académicas de diversas instituciones de educación superior del Sur-Sureste de México.

El investigador dijo que se busca establecer rutas de cooperación internacional en materia de docencia e investigación con instituciones de educación superior de México, particularmente de Chiapas.

Hay potencial

Además reconoció que Chiapas tiene potencial, pues posee diversas rutas naturales y sociales proclives a la investigación, además que muchos programas son impartidos también en inglés.

Por ello, explicó que Chiapas fue sede de un encuentro donde participaron coordinadores de programas educativos de investigación y posgrado de distintas universidades de la región, quienes, de manera presencial y a través de la plataforma Zoom, presentaron las áreas académicas en las que podrían establecerse esquemas de cooperación con el organismo alemán.

Asimismo, Christoph Hansert impartió la conferencia “Rumbo a Alemania: Estrategias para obtener Becas del DAAD”, dirigida a estudiantes de licenciatura, posgrado e investigadores.

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Durante su participación, Hansert explicó los requisitos, convocatorias y procesos de solicitud para acceder a becas de movilidad e intercambio académico, estudios y estancias de prácticas profesionales en Alemania.

El evento contó con la participación de la directora General de Investigación y Posgrado de la Unach, María Eugenia Culebro Mandujano, quien destacó las oportunidades de formación académica que ofrecen estos programas a la comunidad universitaria y exhortó a las y los estudiantes a continuar fortaleciendo su preparación profesional y aprovechar las opciones de movilidad internacional.

Los interesados en becas pueden consultar los portales del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).