Ofrecen capacitación para discapacitados

Con el propósito de fortalecer la inclusión laboral y brindar mayores oportunidades de desarrollo a jóvenes con discapacidad, el Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral Federal 30T ofrece programas de capacitación en diferentes oficios que les permiten adquirir habilidades y avanzar hacia una vida independiente.

El centro atiende a jóvenes de entre 15 y 22 años con discapacidad intelectual, motriz, trastorno del espectro autista y otras condiciones neuromotoras, mediante talleres enfocados en desarrollar sus capacidades productivas.

Talleres disponibles

Entre las opciones de formación se encuentran panadería, carpintería, belleza, cocina, manualidades, elaboración de piñatas, corte y confección.

En estos espacios, los estudiantes adquieren conocimientos que pueden aplicar tanto en actividades productivas como en futuros empleos.

La capacitación tiene una duración de cuatro años e incluye experiencias prácticas en entornos laborales. A partir del tercer año, los alumnos realizan prácticas en empresas y talleres colaboradores, donde conocen las dinámicas de trabajo y fortalecen su confianza.

Como parte de su preparación elaboran pan, piñatas, artículos de madera, bolsas de mezclilla, almohadas bordadas, bisutería y piezas decorativas, productos que posteriormente ponen a la venta en bazares o mediante pedidos especiales.

Lázaro Solís, psicólogo del CAM laboral, explicó que estas actividades no solo permiten a los jóvenes desarrollar habilidades para el trabajo, sino que también contribuyen a fortalecer su autonomía personal y económica.

Por ello, la institución invitó a madres, padres de familia y tutores a acercarse para conocer los programas y servicios disponibles, así como las alternativas de capacitación para sus hijos.