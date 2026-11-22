El Gobierno del Estado ofreció otorgar empleos temporales a migrantes que ingresaron en caravana a Chiapas en las últimas horas, a razón de mil 500 pesos semanales por la realización de trabajos comunitarios.

El subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, dialogó en forma directa con los extranjeros que se ubicaron en el parque Bicentenario, en donde les explicó en qué consiste el programa que hace algunos días fue anunciado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Entre las actividades que realizarían quienes se inscriban se encuentra: la limpieza, pintura y mantenimiento de banquetas, parques, jardines y rescate de espacios públicos.

Poca aceptación

A pesar del ofrecimiento que fue general para unas 300 personas que participan en la caravana “Dios con Nosotros, Unión y Esperanza”, solamente unos diez aceptaron y fueron trasladados a un albergue.

El funcionario explicó que “se ofrece una alternativa temporal a las familias que ingresan a territorio mexicano y quienes enfrenan riesgos al caminar kilómetros por carreteras”.

Además, mencionaron que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) a quienes se acojan a este programa se les podría otorgar una condición de estancia temporal.