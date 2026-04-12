Ofrecen endoscopias y cirugías laparoscópicas

El director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, llamó a la sociedad civil a participar en el registro de operaciones por endoscopia y cirugía laparoscópica en diversos rincones del estado.

Este proceso busca generar mayor celeridad en el proceso de atención mediante una campaña especial, pero también ampliarla para tenerla de manera ordinaria.

De esta forma, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) llamó a aprovechar la Jornada Quirúrgica de Endoscopia y Cirugía Laparoscópica, en la clínica Dr. Belisario Domínguez Palencia, de Tapachula.

Derechohabientes

Dijo que este tipo de acciones brindan y garantizan certeza médica a las y los derechohabientes de esta región del estado, logrando acortar los tiempos de espera y promoviendo una visión más humana.

El proyecto iniciará en Tapachula, para posteriormente extenderse a otras ciudades de la entidad, pero en cualquier delegación se pueden registrar y esperar su traslado clínico a donde sea pertinente.