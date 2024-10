Ofrecen liberar la cartilla militar en tres meses

En Tapachula, la Secretaría de la Defensa Nacional abrió la convocatoria a jóvenes que deseen prestar su servicio militar nacional y obtener la liberación su cartilla en tan solo tres meses.

Ante ello, recomienda a los interesados acudir a las instalaciones de la Comandancia del 4° Regimiento de Caballería Motorizado con sede en la citada ciudad.

Se informó que los jóvenes interesados deben aprobar el examen físico, médico y psicológico para encuadrarse en la 7ª Compañía del servicio militar y así obtener su cartilla liberada en tres meses.

En nuestro país el SMN se ha declarado obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, y lo prestarán tanto en el Ejército Mexicano como en la Armada, ya sea como soldados, clases u oficiales, en relación con sus capacidades y aptitudes.

De acuerdo a la convocatoria, el voluntario tiene que tener la cartilla de identificación del Servicio Militar Nacional, acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, certificado de estudios, ser mayor de 18 y menor de 30 años, no tener antecedentes penales, y en relación a los tatuajes, señalan que estos son permitidos siempre y cuando no sean visibles, imágenes no ofensivas y que no rebasen las medidas de 10x10 cm.

Por su parte, la institución armada señala que quien se encuadre en la compañía, tendrá derecho al servicio médico militar, vestuario, calzado, alojamiento, identificación, instrucción militar, capacitación de talleres en arte y oficios; así como la respectiva hoja de liberación de la cartilla del SMN y la oportunidad de ingresar al instituto armado, otorgándoles prioridad por haber realizado citado servicio.