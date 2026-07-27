Ofrecen Maestría en Ciencias Agroforestales

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) fortalece la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo sustentable mediante la Maestría en Ciencias Agroforestales, un programa único en su tipo en México que se imparte en la sede universitaria de Villacorzo y prepara especialistas capaces de atender los desafíos socioambientales que enfrenta Chiapas, la región y el mundo.

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, señaló que el objetivo de la maestría es formar profesionistas con conocimientos científicos y herramientas técnicas para generar propuestas que contribuyan a la restauración ambiental, la conservación de los recursos naturales y el impulso de modelos sustentables para la producción de alimentos.

López Jiménez destacó que la Universidad acerca a la población programas de posgrado con altos estándares de calidad académica, contribuyendo a la formación de capital humano especializado para responder a las necesidades del estado y del país.

Calidad académica

Asimismo, la rectora subrayó que este programa, adscrito a la Facultad de Ingeniería, forma parte del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), reconocimiento que avala su calidad académica y brinda al estudiantado la posibilidad de acceder a becas otorgadas por el Gobierno de México, de acuerdo con la normatividad vigente.

Por su parte, el coordinador de la Maestría en Ciencias Agroforestales, Miguel Ángel Salas Marina, explicó que Chiapas, por su extraordinaria biodiversidad, representa un laboratorio vivo para el estudio de los sistemas agroforestales, disciplina científica enfocada en el diseño de ecosistemas productivos más sostenibles, rentables y resilientes, mediante la integración de árboles, cultivos y, en algunos casos, sistemas pecuarios que emulan el funcionamiento de la naturaleza.

Añadió que la sede universitaria de Villacorzo constituye un punto estratégico para el desarrollo del programa, al ubicarse en el corazón de la región Frailesca, una de las zonas con mayor producción agropecuaria de la entidad, lo que permite vincular la formación académica con las necesidades y oportunidades del sector productivo.

La convocatoria de ingreso permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 y está dirigida a profesionistas de áreas como Biología, Agronomía, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Ambientales, Biotecnología y disciplinas afines.