Ofrecen nochebuenas a bajo costo cerca del mercado 5 de Mayo

Desde Puebla, comerciantes traen a la capital chiapaneca la venta de nochebuenas, pinos, suculentas y otras plantas propias de la temporada decembrina que, a decir de los mismos, las ventas están más bajas que en otros años.

Lo anterior de acuerdo con René Guevara Garrido, originario de la entidad poblana, quien lleva 20 años arribando a Tuxtla para ofertar lo que junto con su familia produce en su estado natal.

El productor comentó para Cuarto Poder que llega desde el 15 de noviembre a Chiapas, en compañía de su esposa e hijas, y se retiran el 23 de diciembre.

Bajas ventas

El comerciante expuso que centra sus esperanzas en las ventas de las flores, plantas y pinos con la intención de mejorar el ingreso familiar, sin embargo, este año las ventas no han repuntado.

“Sabemos que los tiempos no son los mismos de antes, pero ahí vamos poco a poco. Cada año vamos sacando diferentes colores, como las jaspeadas con amarillo, rosadas, color melón, varios tonos y variedad de tamaños de acuerdo con los gustos de nuestros clientes; al igual, tenemos pequeñas, medianas, grandes y macetones”, expresó.

Variedad

Aparte de las nochebuenas, también podrán encontrar cactus, cedro limón, arrayanes, que se adaptan muy bien al clima de la ciudad.

“Por eso traemos de diferentes tipos, cactáceas, pinos de navidad, que no puede faltar y todo a buen precio; tratamos de no elevar los costos a pesar de que todos los insumos han estado elevando su costo, todo esto para no afectar a los clientes”, comentó.

Pensando en la economía de la población, oferta nochebuenas desde 35, 50, 65, 85, 100, 120 300 y 500 pesos, dependiendo el tamaño.

Los arrayanes van desde 250 a 350, mientras que los pinos de navidad rondan los 350, 450 y 500 pesos; son lo que quedan en este momento.

Sostuvo que cuando la población adquiere un arbolito, recomienda que lo siembren en un patio y que lo rieguen todos los días.

En este escenario, hizo un llamado a la población para que acuda, compre a un buen precio y apoye a la economía de esta familia que produce con el corazón y lo ofrece a los chiapanecos.

La venta se localiza en la 3a Norte Oriente, justo atrás del mercado 5 de Mayo.