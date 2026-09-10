Ofrecen plazas para Jóvenes Construyendo el Futuro

El Instituto Nacional de Migración (INM) abrió una convocatoria para que jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan se sumen como aprendices en sus oficinas de Tapachula y Ciudad Hidalgo, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las y los seleccionados recibirán un apoyo económico mensual de nueve mil 582 pesos, equivalente al salario mínimo vigente en 2026, además de cobertura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante todo el periodo de capacitación. La duración del programa es de hasta 12 meses.

Entre las actividades a realizar, los aprendices apoyarán como observadores en los Operativos Especiales del Programa Heroínas y Héroes Paisanos, colaborarán en acciones de Repatriación Digna y participarán en tareas administrativas y operativas del INM en el estado.

El registro cierra este 11 de septiembre de 2026. Los interesados deben enviar sus datos y folio al correo [email protected].

El programa, impulsado por el Gobierno de México, ha registrado una alta participación en Chiapas, donde se concentra el mayor número de jóvenes inscritos a nivel nacional, con más de 140 mil beneficiarios.

La convocatoria es relevante, pues el estado enfrenta una dinámica migratoria de gran escala. De acuerdo con datos del INM, entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, se repatriaron a México 271 mil 193 connacionales, de los cuales el 95 por ciento son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y el Estado de México.

Chiapas encabeza esta lista con 23 mil 915 personas repatriadas, lo que lo convierte en el principal estado receptor de mexicanos deportados desde Estados Unidos.