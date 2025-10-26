Ofrecen préstamos para trabajadores

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), informa a la comunidad chiapaneca que para el próximo 31 de octubre se realizará el sorteo de préstamos para los trabajadores.

Resultados

Los resultados estarán disponibles el mismo día a partir de las 21:00 horas y podrán participar todos aquellos registrados hasta el día 30 de octubre.

De manera institucional informaron que en el reciente sorteo exclusivo del Programa Anual de Préstamos Personales 2025, se asignaron cuatro mil 837 créditos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de mil 769 préstamos ordinarios; dos mil 052 préstamos especiales, y mil 16 préstamos conmemorativos.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro al sorteo electrónico”.