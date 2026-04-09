Ofrecen vacantes en las fuerzas armadas

Áreas operativas, de especialidad y hasta administrativas son las vacantes que hay disponibles para formar parte de las fuerzas armadas, y las personas interesadas pueden acudir a cualquier instalación militar para conocer más detalles acerca de esta etapa de reclutamiento.

Parte de los beneficios están relacionados con el servicio médico integral, equipo y vestuario, así como becas, compensación de servicios, créditos hipotecarios y hasta seguro colectivo de retiro.

La sargento segundo conductor, Esmeralda Grajales Gutiérrez, comentó que la invitación está abierta para formar parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicanos.

Dijo que no solo se trata de un empleo, es una carrera de vida que ofrece prestaciones de ley, oportunidades de becas y hasta crecimiento profesional.

Datos relevantes

Para quienes deseen formar parte del reclutamiento, antes deben cumplir algunos requisitos como: contar con grado mínimo de secundaria, tener una estatura mínima de 1.63 metros para masculinos y 1.56 metros para el femenino.

Se le suman ser mexicana o mexicano por nacimiento, no haber pertenecido a las fuerzas armadas o policiacas y no tener perforaciones, a excepción de las que se realiza el sector femenino en las orejas.

Se debe tener a la mano la cartilla o precartilla militar (con dos copias), además del acta de nacimiento (dos meses de vigencia máximo), así como 4 copias de la CURP.

Se le suman la credencial de elector, los certificados de estudios, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), además de antecedentes no penales, la firma electrónica avanzada, entre otros documentos. Para conocer más del reclutamiento, las personas pueden llamar a los números: 961-1390325 y 686-177-4266.