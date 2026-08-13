Ofrecen vacantes; sueldos de hasta 32 mil pesos

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) está ofertando nueve vacantes que se deben cubrir para los próximos meses, con sueldos que rondan entre los 17 mil y hasta 32 mil pesos, dependiendo de las funciones y actividades propias de los encargos.

Sobre el tema, Jorge Egren Moreno Troncoso, titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (Despen), informó que la convocatoria está abierta y va dirigida a la ciudadanía en general, al personal de carrera que busque un cargo superior y para las personas que tengan vocación de servicio.

Mucho interés local

De hecho, destacó el papel que ha jugado Chiapas en esta convocatoria, al situarse en el tercer lugar nacional de los estados que tienen vacantes, al alcanzar casi 500 personas que aspiran a ocupar uno de los nueve espacios disponibles.

Las vacantes disponibles en la entidad son: Jefatura de Departamento de Asuntos Indígenas, Jefatura de Departamento de lo Contencioso Electoral, así como la Jefatura de Departamento de Organización Electoral.

Se le suma la Asistencia Técnica de Asuntos Indígenas, Asistencia Técnica de lo Contencioso Electoral y Asistencia Técnica de Educación Cívica. Todo el proceso está regido sobre la imparcialidad, legalidad, inclusión, transparencia, mérito profesional y paridad de género.

Algunos de los encargos son exclusivos para mujeres, otros se asignarán con base en la calificación más alta y algunas más serán de alternancia paritaria.

Algunos requisitos para concursar son: ser persona mexicana y tener los derechos políticos vivientes, presentar un formato de “8 de 8 contra la violencia”, contar con credencial vigente, no ser militante de partido político, no haber ocupado algún cargo partidista de manera reciente y es importante que haya experiencia en el cargo.

Helena Margarita Jiménez Martínez, consejera Electoral en el IEPC, destacó que el concurso busca fortalecer la función electoral, por eso se están promoviendo las nueve vacantes.

El registro y la postulación estará disponible hasta el próximo 14 de agosto. La aplicación del examen está programada para el 19 de septiembre, y después vendrá una evaluación psicométrica; a partir del 21 de diciembre se hará la asignación de las personas ganadoras.

Jiménez Martínez destacó que desde hace un par de años en Chiapas, en material electoral, se viene trabajando el tema de la diversidad cultural y por eso es que se abrió un espacio en el concurso para el departamento de asuntos indígenas, además del tema de género.

Finalmente, se detalló que el examen de conocimientos constará de 130 reactivos y se va a integrar de tres módulos, los cuales se vinculan con lenguaje y comunicación, competencia matemática, así como el sistema político y electoral en México.