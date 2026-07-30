Ofrecen viajes gratis a personas discapacitadas

“Viajes con causa” es la iniciativa altruista de un grupo de al menos 100 conductores de transporte por aplicación en la que ofrecen viajes gratuitos a personas discapacitadas y en situación de vulnerabilidad que requieren trasladarse a un hospital o clínica por un tratamiento médico o trámite.

Gerson Trujillo Hernández, comentó que fue iniciativa de algunos conductores que han experimentado las dificultades que representa el trasladar a una persona con alguna condición o discapacidad y el costo que representa para algunas familias.

Indicó que las personas que necesiten el servicio los deben contactar de preferencia uno o dos días antes, para que programen el viaje según la disponibilidad de los conductores, de manera que puedan realizar el servicio, ya que ellos trabajan al día.

Saúl Aguilar, conductor, indicó que decidió sumarse a esta causa porque como padre de un menor con autismo sabe lo complicado que puede ser trasladarse en automóvil, a su vez ha podido ver lo difícil que es para las personas con discapacidad, que tienen que pagar taxi necesariamente y a veces ni siquiera los quieren llevar.

Por eso fue que aprovechó que coincidió con otros conductores en esos ideales, experiencias, dispuestos a ayudar, decidiendo organizarse. Ahora tienen casi tres meses con esa iniciativa con una respuesta favorable de agradecimiento.

Hizo la invitación a más conductores para se sumen a esta causa, entre más sean será más fácil y podrán incluso brindar servicios en casos de emergencia. Incluso la meta podría ser que se replique en otros municipios.

Los conductores enfatizaron que no hay fines políticos, que ninguna dependencia o funcionario los coordina, que no hay objetivos económicos, no buscan ser una organización transportista.

Aurelio Domínguez, indicó que en su infancia vivió en carne propia la experiencia de trasladarse varias veces a la semana a un hospital y recorrer largas distancias, por lo que decidió sumarse.