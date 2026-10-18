Ofrecerá Caifanes concierto gratuito

El grupo Caifanes ofrecerá un concierto por la visita que una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en diciembre a la Ciudad de México, esto para reunirse con colectivos de madres buscadoras, informó el capitán Marcos.

De acuerdo con un texto difundido la noche del viernes en la página oficial del EZLN, también participarán Ely Guerra, Vivir Quintana, los Contingentes Jaraneros, Kevin Kaarl y el Meme del Real.

Marcos contó que en una plática, “Riko”, portavoz literario encargado de anunciar que Caifanes ofrecerá un concierto en la Ciudad de México en diciembre de 2026, le dijo “mi estimado capitán, es que nadie cobrará, o sea ni los que la hacen de músicos ni quienes organizan. Nada de ganancia propia, todo para el encuentro por solidaridad. Es más, ni yo les voy a cobrar, voy a ir gratis para darle realce al evento. Todo el varo es para el encuentro con buscadoras”.

Ayuda genuina

Agregó que cuando él se mostró incrédulo, “Riko” sentenció “es ese es el problema, que ya nadie cree en nada. No creen en la solidaridad desinteresada, en la bondad, en la nobleza, en la humanidad ni en la buena música. Porque eso, la solidaridad, debe ser siempre una fiesta. Y una fiesta sin música es como tener el cigarro, pero no el encendedor. ¿Cómo te prendes, pues?”.

Según informó el subcomandante Moisés el pasado 3 de octubre, la delegación del EZLN visitará la Ciudad de México en diciembre y la primera semana de enero, misma que estará integrada por mil 509 delegados y delegadas, “más los que se sumen de última hora”. Señaló que el principal objetivo de la visita “es el encuentro-abrazo con buscadoras”.