Ofrecerán a Chiapas como destino en el Mundial

Chiapas solicitará a la Federación que sea propuesto como un destino turístico alterno durante la Copa Mundial de Futbol 2026, que se desarrollará parcialmente en México.

Flujo de visitantes

La intención es aprovechar a los paseantes que lleguen a ver el torneo organizado por la FIFA y que acudan a conocer las diversas regiones de la entidad, informó la secretaria de Turismo en Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez.

Explicó que el equipo de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Chiapas inició un proyecto de oferta de destinos para aprovechar la llegada de los paseantes que se esperan en la justa mundialista, en algunos casos haciendo vínculo con agendas de viajes internacionales y en otros básicamente haciendo presencia en las sedes mundialistas.

Esto busca, dijo la encargada de la política turística en la entidad, atraer a Chiapas a paseantes de todo el mundo que se esperan visitan el país del 11 de junio al 19 de julio del siguiente año.

Presentarán propuesta

Asimismo, el proyecto se presentará al Gobierno Federal para tener una cartera amplia de destinos a ofrecerse en las delegaciones mundialistas.

Entre los espacios chiapanecos que destacan para ser ofrecidos son Palenque, San Cristóbal, Ocosingo, municipios de la Zona Costa, la capital del estado, entre otros.