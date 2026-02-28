Ofrecerán DIF servicios médicos y talleres gratuitos

En el marco del próximo Día Internacional de la Mujer, el Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez anunció la apertura de diversos servicios médicos sin costo, entre ellos ultrasonido de mama, chequeo general, nutrición, odontología, Papanicolaou y detección de diabetes, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado integral de la salud femenina.

La directora Estephanie Frías Córdova destacó que se trata de una jornada de servicios gratuitos y actividades especiales dirigidas a las mujeres de la capital chiapaneca.

Además de la atención médica, se impartirán talleres, pláticas y clases de defensa personal para mujeres.

Público en general

Estas actividades no solo estarán dirigidas al personal del DIF, sino que también se buscará abrir los espacios al público en general.

Respecto a la respuesta obtenida el año pasado durante las actividades conmemorativas, la funcionaria señaló que fue positiva, especialmente en el área médica.

Tan solo en el periodo en que se ofreció el ultrasonido de mama gratuito se registraron 63 atenciones.

En cuanto al área de psicología, precisó que se brindará atención cuidando no saturar el servicio, ya que también se trabaja de manera coordinada con fiscalías y otras instancias, a fin de dar seguimiento puntual a cada caso.

Finalmente, la directora hizo un llamado a la población femenina a acercarse y conocer todos los programas disponibles.