Olimpia Coral Melo visitó San Juan Chamula

En un hecho histórico, se realizó en el municipio de San Juan Chamula, la Jornada para la Prevención y Atención de la Violencia Digital y la implementación de la Ley Olimpia, con la asistencia de la activista Olimpia Coral Melo.

Ella es fundadora del frente Nacional para la Sororidad que lucha por eliminar la violencia de género en las nuevas tecnologías.

A esta actividad asistieron autoridades de la región Altos, así como la presidenta del Sistema DIF Chiapas, Sofía Espinoza, esposa del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

En su intervención en el evento, Olimpia Coral Melo destacó que Chiapas fue uno de los primeros estados en aprobar la Ley Olimpia, subrayando la importancia de trabajar de la mano entre ciudadanía y autoridades para combatir la violencia digital, sobre todo contra mujeres y niñas.

Reconoció el respaldo de autoridades estatales y municipales para llevar jornadas de prevención y educación digital a comunidades indígenas, con el objetivo de difundir esta ley en lenguas originarias y garantizar que llegue a todos los sectores de la población.

Asimismo, enfatizó la necesidad de generar conciencia, promover el pensamiento crítico y visibilizar casos de violencia digital para exigir justicia, reiterando que estas acciones buscan construir entornos más seguros y libres de violencia en el uso de la tecnología.