Olimpiada del Conocimiento, una oportunidad para soñar

Con la concentración de 401 alumnos de sexto de primaria de distintos municipios, inició la etapa final de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 en Chiapas, informó Armando Rojas Hernández, coordinador estatal de programas especiales y compensatorios de la Secretaría de Educación.

El funcionario explicó que esta fase estatal es la última del proceso, luego de que los estudiantes fueran seleccionados previamente en las etapas local y regional, en la que participan las diez regiones del estado.

Los niños provienen de escuelas públicas urbanas, rurales, indígenas y particulares, así como de diferentes municipios de la entidad.

Evaluación

Rojas Hernández destacó que por primera vez la evaluación incorpora la construcción de proyectos como parte de los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con el objetivo de transformar la realidad desde los contenidos escolares y vincularlos con problemas comunitarios.

No obstante, en esta edición aún se combinan ambos métodos: la prueba escrita representa el 60 por ciento de la calificación, mientras que el proyecto aporta el 40 por ciento.

Al final de la competencia, de los 401 concursantes se seleccionarán 88 estudiantes, quienes recibirán una beca para educación secundaria otorgada por BBVA, renovable para Educación Media Superior.

Armando Rojas envió un mensaje a los niños interesados en participar en futuras ediciones a prepararse con voluntad, interés y entusiasmo, además reconoció la capacidad de la niñez chiapaneca, al tiempo que subrayó la labor docente para despertar en ellos el interés por el conocimiento.

Proyectos

Daniel Álvarez, originario de Las Margaritas y alumno de la escuela Niños Héroes de Chapultepec, presentó un proyecto llamado reciclaje artístico, el cual trabaja desde los seis años.

Este proyecto de carácter medioambientalista, basado en la economía circular, ha sido avalado por la Secretaría de Economía y cuenta con el certificado de hecho en México.

Daniel informó que gracias a su iniciativa ha logrado participar en distintos espacios, como ser presidente de la mesa directiva del segundo Parlamento Infantil Voces de la Niñez y del primer Parlamento del Senado de la República.

También inauguró en la Ciudad de México el proyecto Ciudad Circular Basura Cero para transformar la capital y se reunió con el secretario de Educación a nivel nacional. Asimismo, ha impartido pláticas y talleres para compartir su experiencia con más niñas y niños.

Por su parte, Robert Israelino José Zelaya, originario de Paredón, desarrolló un proyecto sobre violencia de género. Comentó que ha observado en diferentes zonas de su escuela situaciones de violencia de género, sobre todo de hombres hacia mujeres, incluyendo discriminación y agresiones físicas. Por esa razón, consideró que este proyecto era el correcto para esta etapa.

Investigación

Briana Samara Rodríguez Ramos, de San Cristóbal de Las Casas, expuso un proyecto enfocado en la pérdida de la biodiversidad en su municipio. Explicó que su trabajo investiga qué tipo de biodiversidad existe en San Cristóbal y cómo se ha perdido a lo largo de los años.

Finalmente, Helen Sofía García Beuel, originaria de Arriaga, Chiapas, desarrolló un proyecto sobre el sistema solar, con énfasis en el planeta Tierra y su ecosistema.

Señaló que muchas personas dañan el ecosistema sin pensar que ese daño podría afectar a la humanidad, llevando a la extinción y otras consecuencias.

Los cuatro estudiantes cursan el sexto grado de primaria y se encuentran en la etapa final de la olimpiada, donde buscan obtener una beca para continuar sus estudios.