Omisión de autoridades genera daños ambientales

Los problemas en materia ambiental que no han sido atendidos por autoridades e incluso han sido copartícipes al permitir que ocurran, deben corregirse y abonar a la conservación de los ecosistemas y el ciclo hidrológico natural.

En la costa chiapaneca, como en toda la entidad, no han llegado programas federales de saneamiento de ríos, lo que se ha convertido en un grave problema y en una crisis que avanza cada vez más, señaló el investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Vicente Castro Castro.

Precipitaciones

Las lluvias que continúan cayendo sobre la región, las fuertes y torrenciales que causaron afectaciones en varios municipios de la Costa y Soconusco son un llamado de atención a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a trabajar en proyectos para mitigar futuras afectaciones pues no hay planeación urbana adecuada y de inversión en infraestructura preventiva que mitigue las afectaciones de esta temporada de lluvias que aún no termina.

Señaló que los ríos Texcuyuapan y Coatancito, presentan los niveles más altos de contaminación y se han convertido en un inminente riesgo para la salud pública.