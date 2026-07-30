Onda tropical 22 provocará lluvias intensas en Chiapas

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante el pronóstico meteorológico para los próximos tres días, el cual indica la presencia de lluvias intensas a fuertes, actividad eléctrica, rachas de viento de hasta 70 km/h y posible caída de granizo en diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con los reportes oficiales, la combinación de canales de baja presión sobre el sureste mexicano, el desplazamiento de la onda tropical número 22 y la presencia de aire inestable en niveles altos de la atmósfera favorecerá condiciones adversas en el territorio chiapaneco.

Pronóstico meteorológico por regiones

Para el jueves 30 se prevé la jornada de precipitaciones más debido al paso de la onda tropical número 22:

Lluvias puntuales intensas (75.1 a 150 mm): Frailesca, Soconusco, Istmo-Costa y Sierra Mariscal.

Lluvias puntuales muy fuertes (50.1 a 75 mm): Norte, Mezcalapa, Valles Zoque, De Los Bosques, Altos Tsotsil Tseltal, Metropolitana y De Los Llanos.

Lluvias puntuales fuertes (25.1 a 50 mm): Tulijá Tseltal Chol, Maya, Selva Lacandona y Meseta Comiteca.

Además, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h, actividad eléctrica y probable granizo.

Viernes

La onda tropical número 22 se desplazará hacia el estado de Oaxaca; sin embargo, de manera indirecta seguirá impulsando humedad hacia Chiapas, generando tormentas aisladas durante la tarde y noche acompañadas de vientos superiores a 50 km/h:

Lluvias puntuales fuertes (25.1 a 50 mm): Selva Lacandona, Istmo-Costa, Soconusco y Frailesca.

Lluvias ligeras a moderadas (5.1 a 25 mm): Norte, De Los Bosques, Mezcalapa, Valles Zoque, Metropolitana, Altos Tsotsil Tseltal, De Los Llanos y Sierra Mariscal.

Lluvias escasas (0.1 a 5 mm): Tulijá Tseltal Chol, Maya y Meseta Comiteca.

Sábado

El ingreso de aire relativamente seco comenzará a limitar el desarrollo de tormentas; no obstante, los efectos de la geografía local mantendrán el potencial de lluvias vespertinas y nocturnas:

Lluvias puntuales fuertes (25.1 a 50 mm): Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco.

Lluvias ligeras a moderadas (5.1 a 25 mm): Norte, Mezcalapa, De Los Bosques, Altos Tsotsil Tseltal, Metropolitana, De Los Llanos, Valles Zoque y Sierra Mariscal.

Lluvias escasas (0.1 a 5 mm): Tulijá Tseltal Chol, Maya, Selva Lacandona y Meseta Comiteca.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, activar su Plan Familiar de Protección Civil; si se vive en zonas de riesgo, acudir a un lugar seguro o refugio temporal; evitar cruzar ríos, arroyos y calles con pendientes o inundables.