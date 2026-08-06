Onda tropical 24 deja daños en comunidades

El paso de la onda tropical número 24 en Chiapas dejó daños en algunas zonas, por lo que personal de la Secretaría de Protección Civil activó recorridos en los municipios para tener más detalles del impacto de las lluvias.

Hacia la Región VII, que es la De Los Bosques (en el Carrizal, El Bosque), se llevaron a cabo acciones de verificación en compañía del Comité Humanista.

La intervención fue para hacer un recuento de los daños ocasionados por las recientes lluvias en esa zona.

La Secretaría de Protección Civil informó que por ahora, hay 10 casas que tienen láminas desprendidas. Sin embargo, siguen las revisiones para atender las condiciones del lugar en esta temporada.

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Protección Civil detalló que personal de la dependencia municipal de El Bosque, derivado de las precipitaciones de la onda tropical número 24, llevó a cabo el retiro de material, después del deslizamiento ocurrido en el tramo carretero El Bosque–Puerto Caté.

Si vas a transitar por la zona, hay que hacerlo con precaución. Evitar pasar por espacios de riesgo en caso de lluvia y es necesario estar al pendiente de las actualizaciones que hagan las autoridades.

Prevención

También están realizando varias actividades de reducción de riesgo, como la limpieza de cunetas o desazolve de drenajes en el barrio La Libertad.

En el caso de Teopisca, detalló Protección Civil, se rehabilitaron y limpiaron 45 metros lineales de canal pluvial en el barrio San Antonio, mientras que en Cintalapa se llevó a cabo el “acordonamiento preventivo en avenidas inundadas y limpieza de alcantarillas en diversos puntos de la ciudad”.

Finalmente, las autoridades informaron que en el municipio de Ocozocoautla, sobre el tramo carretero que lleva Ocuilapa, se hizo chaporreo de medio kilómetro.