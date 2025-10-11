Onda tropical número 37 deja aisladas a 90 familias

Las fuertes lluvias provocadas por la onda tropical número 37 dejó incomunicadas a 90 familias de diversas localidades del municipio de Pichucalco, movilizando a los servicios de emergencia, quienes ya realizan una evaluación de daños y llevan ayuda humanitaria a los sitios afectados.

Las fuertes precipitaciones mantienen a la región Norte en Alerta Verde y han ocasionado daños en carreteras y puentes como es el caso de las comunidades el Charco y Batería que han quedado incomunicadas por la caída un puente que conecta a la zona con la cabecera municipal de Pichucalco, Chiapas, y Huimanguillo, Tabasco.

Situación de emergencia

Ante la situación, el director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil, Mariano González Cordero, junto al delegado Regional, Francisco Velazco Cantoral, y el presidente municipal, Andrés Carballo Córdova, realizaron una visita a las familias de ambas comunidades afectadas por la inundación causada por el desborde del río Platanar.

Las autoridades constataron los daños generados por el desbordamiento del afluente en el tramo conocido como la recta en la carretera Santa Martha-San Manuel que prevalece cerrado a la circulación vehicular por inundación.

Entregan ayuda humanista

Cabe resaltar que las autoridades municipales respondieron entregando ayuda humanista, consistente en despensas y agua embotellada a las familias de El Charco y Batería que permanecen afectadas.

Debido a que las fuertes lluvias continuarán afectando la zona Norte, la unidad de PC se encuentra en alerta para cualquier emergencia.