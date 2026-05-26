Onda tropical provocará lluvias intensas

La presencia de la onda tropical número 2 y diversos sistemas atmosféricos, mantendrán condiciones de lluvias intensas en Chiapas durante los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al advertir posibles afectaciones como incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones urbanas y deslaves en zonas de pendiente.

De acuerdo con el pronóstico, la entidad será una de las más afectadas del sureste mexicano debido a la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura, fenómenos que favorecerán precipitaciones de gran intensidad entre martes y jueves.

Para este martes se prevén lluvias puntuales muy fuertes en gran parte del territorio chiapaneco.

Sin embargo, el escenario más crítico se espera para el miércoles 27 y jueves 28, cuando la onda tropical continúe desplazándose sobre el sur y sureste del país.

Para ambos días, el pronóstico indica lluvias puntuales intensas en Chiapas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las autoridades meteorológicas señalaron que estas condiciones podrían provocar escurrimientos severos, encharcamientos en zonas urbanas y afectaciones en carreteras, particularmente en regiones montañosas y comunidades cercanas a ríos y arroyos.