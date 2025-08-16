Ondas tropicales podrían causar tormentas eléctricas

Si bien se prevé registros de temperaturas máximas que oscilen entre los 26 a 34 °C en la mayor parte de la región, mientras que, registros superiores a los 35 °C en zonas de costa, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, hay una alerta de lluvias persistentes hasta el día lunes, los máximos acumulados podrán rondar en el rango de los 50 a 75 mm en Chiapas.

Las autoridades advierten por condiciones de cielo medio nublado a nublado que serán dominantes en los próximos días, esto debido a varios fenómenos, vaguadas de altura, canales de baja presión, el desplazamiento de una onda tropical y la humedad de los océanos.

Desglose

Estos sistemas atmosféricos mantienen el pronóstico de alerta. En el desglose diario, los gráficos para las cuencas del sureste mexicano destacan que las precipitaciones más importantes el día sábado se esperan en las regiones de Norte, de los Bosques, Tulijá, Mezcalapa, Istmo Costa y Soconusco.

Para el domingo el pronóstico continúa con precipitaciones de 50-75 mm en las regiones de Norte, Tilujá, Istmo Costa, Sierra Mariscal, Selva y Llanos; el resto de regiones podrá percibir lluvias puntales o chubascos (0.1 a 25 mm)

La predicción extendida del SMN mantiene hasta el lunes a Chiapas bajo alerta por lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados similares (50-75 mm), destacando un patrón persistente de inestabilidad.

Alerta

Las autoridades meteorológicas enfatizan que estos sistemas podrían generar condiciones para tormentas eléctricas acompañadas de fuertes vientos por lo que recomiendan a la población realizar el monitoreo diario de las actualizaciones oficiales para la prevención.

Ante las lluvias, se debe de evitar cruzar cauces de ríos o zonas inundables y atender indicaciones de Protección Civil.