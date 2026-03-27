Operativo contra apartado indebido de vía pública

En cumplimiento al Reglamento de Tránsito Municipal Vigente, la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez mantiene operativos permanentes para evitar el apartado indebido de lugares en la vía pública, con lo que se contribuye a mantener el orden y el respeto al espacio público.

En este marco, la dependencia exhortó a evitar estas prácticas que afectan la movilidad, obstruyen la circulación vehicular y peatonal, además limitan el uso equitativo del espacio público, generando riesgos innecesarios.

Beneficios

Cabe señalar que estas acciones favorecen vialidades libres, seguras y ordenadas, garantizando el derecho de todas y todos a transitar y estacionarse conforme a la ley, en un entorno de respeto y legalidad.