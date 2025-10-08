Operativo en Palenque refuerza la seguridad

En cumplimiento a los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad con los tres niveles de gobierno, en el municipio de Palenque, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT) llevó a cabo el operativo integral con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y garantizar el cumplimiento de la Ley en el servicio de transporte público.

Durante las acciones, personal operativo de la dependencia en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, como Guardia Nacional, Policía Municipal y elementos del Ejército Mexicano realizaron las inspecciones a las unidades del transporte público, principalmente del servicio colectivo, detectando algunas irregularidades en materia documental, técnica y de cumplimiento normativo.

Ante ello, se procedió a la aplicación de infracciones y al envío de varias unidades a resguardo, hasta regularizar su situación, esto conforme lo marca la Ley de Movilidad y Transporte.

Asimismo, como parte del operativo, se exhortó a los conductores de sus unidades retirar los polarizados no permitidos, con el propósito de mejorar la visibilidad, prevenir incidentes y contribuir a la seguridad de la población usuaria, en especial de las pasajeras.

La SMyT destacó que estos operativos se realizan de manera permanente en distintos municipios de la entidad chiapaneca, en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales, para garantizar un transporte seguro, eficiente y en condiciones adecuadas para las y los usuarios.