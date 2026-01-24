﻿﻿
Operativo interinstitucional Cero Impunidad

Enero 24 del 2026
Se realizaron recorridos de prevención y disuasión de delitos. Cortesía

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Protección Civil y la Policía Municipal, implementaron el Operativo Cero Impunidad en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Motozintla, con el objetivo de prevenir hechos que pudieran constituir un delito y desestabilizar la paz de la ciudadanía.

Elementos

En Frontera Comalapa, participaron 100 elementos del orden y 21 vehículos, en donde recorrieron los ejidos Sabinalito, Paso Hondo, El Jocote, Santa Rita y 20 de Mayo. Además, en el camino conocido como “Los Carriles” del ejido Santa Teresa Llano Grande, se ejecutaron trabajos para tirar material pétreo, mismo que sirve de obstáculo para el paso de Guatemala a México.

En tanto, en el municipio de Siltepec instaló un punto de inspección de control en la carretera Siltepec-Honduras de la Sierra realizando dos infracciones, la invitación al retiro de polarizados en cinco vehículos, además se inspeccionaron 27 automotores más y 12 motocicletas. Y en el mismo tenor, se recorrieron los barrios Centro, Las Nubes, Veracruz, Mezcales y Vicente Guerrero.

Recorridos

Finalmente, en Motozintla de Mendoza se realizaron recorridos de prevención y disuasión de delitos en la cabecera municipal, visitando los barrios Emiliano Zapata, Reforma, San Antonio, Rosario Castellanos, Canoas, Ampliación Canoas, Las Flores, Mirador, Linda Vista, Ciprés, Ex Prepa y zona Industrial.

Así también, se estableció un filtro de inspección y verificación vehicular en el tramo carretero Mazapa de Madero-Motozintla, realizando la inspección a 86 vehículos y despolarizando a 53.

También, se exhortó a los conductores de vehículos tipo motocicleta a contar con la documentación correspondiente y los accesorios de seguridad (casco).

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de brindar una atención digna a la ciudadanía, garantizando Cero Impunidad.

