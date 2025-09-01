Operativo preventivo en retorno a clases

Eder Mancilla, titular de la Secretaría de Protección Civil (PC) de Tuxtla Gutiérrez, pidió a la ciudadanía priorizar la prevención al conducir en este retorno a clases, al tiempo de informar que habrá un operativo especial de vuelta a las aulas. El funcionario señaló que en las fechas de retorno a actividades escolares, es común el incremento de accidentes, de forma particular en los libramientos Norte y Sur, además de la 5.ª avenida Norte y la avenida Central.

Por ello habrá un operativo especial, coordinado con agentes de Tránsito Municipal y Estatal, para reducir accidentes y vigilar los accesos y salidas de las escuelas en la capital del estado.

Sin embargo, confirmó que la principal medida de seguridad es que las familias procuren salir más temprano de sus hogares, para evitar maniobras ofensivas al conducir.

Recientemente se han reportado accidentes fatales en diversas vialidades de la capital de la entidad, por lo que el llamado es pertinente.

Se prevé que este tipo de operativos se realicen en toda la geografía estatal, ya que es el retorno del grueso poblacional más amplio de escolares, docentes y administrativos a los centros educativos.