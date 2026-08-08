Operativos Cero Impunidad en El Parral y Villaflores

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, implementó, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, operativos Cero Impunidad, en los municipios de El Parral y Villaflores.

En El Parral participaron la Guardia Estatal Preventiva y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Como parte de las estrategias de prevención del delito, proximidad social y vigilancia permanente, las corporaciones realizaron recorridos preventivos en los barrios Centro, Santísimo, Reforma, Santa Cecilia, Arenal, Las Palmas, Guadalupe, Frontera, Unidad Deportiva y 6 de Junio.

Recorridos

Asimismo, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Estatal Vial Preventiva y la Policía Municipal, en Villaflores se llevaron a cabo recorridos en los barrios y colonias San José, San Carlos, Centro, Guadalupe, San Miguel, Rivera Orizonte, San Martín, Almacenes, La Gironda, Matzomon, La Unión, Santa Catarina, El Mirador, Solidaridad; fraccionamiento La Ceiba, la Emperatriz, Huanacaxtle, Nambiyugua y Siglo XXI.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con cero impunidad.