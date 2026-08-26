Operativos de limpieza en la subcuenca Tulijá

Como parte de las acciones de intervención y cuidados de los cuerpos hídricos de Chiapas, se puso en marcha un operativo de limpieza en la subcuenca Tulijá Tseltal-Chol a cargo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS); esta actividad abarcó siete municipios de la región Norte de Chiapas.

Los ayuntamientos de Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón participan en la jornada.

En cada una de estas localidades se instalaron comités locales y se entregaron herramientas como palas, carretillas, picos y escobas a los grupos de trabajo conformados para la recolección de residuos.

La CEAS reportó que en los trabajos se recorrieron 17 kilómetros de cauces, con un acumulado de más de diez toneladas de residuos sólidos extraídos.

La participación ciudadana y municipal ascendió a un aproximado de mil 500 personas durante el desarrollo del operativo.

La directora general del organismo, Karina Montesinos Cárdenas, explicó que el programa de saneamiento se extenderá a otros municipios de Chiapas, como parte de las acciones previstas por la dependencia para el mantenimiento de los cuerpos de agua en el estado.

La funcionaria agregó que la periodicidad de estas labores será definida con base en los resultados obtenidos en esta primera fase.

Los residuos recolectados fueron trasladados a sitios de disposición final autorizados por las autoridades municipales, conforme al protocolo establecido para este tipo de actividades.