Operativos en Pantepec y Chiapa de Corzo

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT) llevó a cabo acciones de supervisión vehicular en el municipio de Pantepec y Chiapa de Corzo, con el propósito de garantizar que las unidades del transporte público operen bajo la normativa vigente y brinden un servicio seguro a la ciudadanía.

Acciones

Informaron las instituciones de seguridad que durante este operativo se revisaron diversas unidades de taxi y 18 de transporte mixto, resultando varios vehículos infraccionados, los cuales fueron trasladados al corralón para el procedimiento correspondiente.

En estas acciones participaron de manera coordinada la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Guardia Nacional, reforzando el trabajo institucional de la SMyT en la región.