Operativos fortalecen la seguridad y la confianza

El fortalecimiento de la seguridad con instituciones de los tres órdenes de gobierno —federación, estado y municipio— permite a la sociedad de Huixtla tener la confianza de que nadie va a desestabilizar la paz social que se vive, incluyendo llamados falsos a través de redes sociales que incitan a la violencia, el saqueo y crear temor y zozobra, señalaron funcionarios del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Regulo Palomeque.

Se informó que en seguimiento a acuerdos tomados en las mesas de trabajo del Comsep, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo un operativo interinstitucional y de impartición de justicia.

En él participaron diversas instituciones como Vialidad, Ejército Mexicano, Guardia Estatal Preventiva, Fiscalía de Inmigrantes y la coordinación de alcoholes municipal.

Acciones

Durante el operativo, se realizaron patrullajes de prevención y disuasión de la comisión de delitos, acciones de proximidad social y recorridos pie tierra dentro de las principales colonias de la cabecera municipal.

Además, se llevó a cabo la inspección de bares como parte de las acciones para garantizar la seguridad en el municipio.

El compromiso del Ayuntamiento de Huixtla es dar seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad, brindando certeza a la población de que las autoridades de las tres instancias de gobierno trabajan en unidad en beneficio de la paz social del municipio.