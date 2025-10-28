Operativos fortalecen orden en el transporte

En el marco de las acciones permanentes para garantizar un servicio de transporte seguro, ordenado y dentro del marco legal, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), en coordinación con diversas corporaciones, llevó a cabo operativos de supervisión en los municipios de Tapachula y Comitán con resultados positivos.

En Tapachula, a la altura del entronque y libramiento Sur Poniente, participaron elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), la Policía Estatal Vial Preventiva, la Vialidad Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Canina K-9 y personal de la SMyT.

Durante el operativo se supervisaron 45 vehículos, de los cuales 25 fueron del servicio colectivo y 20 de la modalidad taxi. Como resultado, se emitió una infracción, además de ocho colectivos y seis taxis apercibidos por diversas irregularidades administrativas, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

Por otro lado, en el municipio de Comitán, se implementó un operativo de inspección sobre la carretera que comunica a Tzimol, verificando unidades del transporte público en todas sus modalidades. La revisión se enfocó en constatar que los operadores contaran con la documentación establecida en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, así como con la constancia de autorización de ruta y el cumplimiento de horarios e itinerarios.

Asimismo, se supervisó el servicio de transporte especial de agua en pipa, resultando una unidad detenida y puesta a disposición del depósito oficial por carecer de la documentación requerida para operar conforme al reglamento estatal.

La SMyT refrenda su compromiso con el ordenamiento del transporte público y la seguridad vial en Chiapas, trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad para que el servicio que se brinda a la ciudadanía sea legal, seguro y eficiente, tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.