Operativos son para garantizar servicio seguro

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT) realizó un operativo de verificación en la ciudad de Comitán de Domínguez, con el propósito de supervisar que las unidades del transporte público cumplan con las disposiciones que establece la Ley de Movilidad y Transporte vigente.

El dispositivo sorpresa se llevó a cabo con estricto apego a derecho, escuchando las opiniones y necesidades de los usuarios de las distintas rutas que operan en la zona.

Verifican unidades

Durante la supervisión, el personal de la dependencia verificó que las unidades contaran con la documentación correspondiente, como la constancia de autorización de ruta, el tarjetón, y el cumplimiento de horarios e itinerarios establecidos.

Asimismo, se exhortó a los conductores a respetar los señalamientos viales y las paradas autorizadas, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, seguro y digno para las usuarias y usuarios.