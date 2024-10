Opina Marcos sobre la tecnología y las artes

Luego de preguntar ¿en qué medida o hasta dónde las tecnologías de la modernidad controlan ya, o no, la creación artística y las investigaciones científicas?, el capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmó que “el sistema ha convencido a las ‘mayorías’ que, sin él, sin el capitalismo, la humanidad es imposible”.

En un comunicado difundido este viernes, preguntó también: “¿Las artes y las ciencias dependen de las tecnologías de la modernidad? Es decir, si no hay internet, aplicaciones, celulares, tabletas y computadoras, Inteligencia Artificial, energía de combustibles fósiles, etcétera. ¿Es posible el arte dramático? ¿La pintura? ¿La música? ¿La danza? ¿La escultura? ¿La literatura? ¿El cine? ¿Las ciencias?”

Las artes, abundó, “no nacieron con el sistema que ahora ahorca a la humanidad entera, pero tal vez ya se trata de un ‘cambio de paradigma’ (coartada por excelencia para las claudicaciones)”.

Señaló que “no se trata de redirigir, con la explosión de un dispositivo nuclear, un asteroide para que choque y destruya el telescopio Hubble: o de incendiar o saquear los centros de investigación científica (de eso ya se están encargando el crimen organizado hecho gobiernos y quienes brincan de la ciencia a la política)”.

En dado caso, aseveró, “estoy seguro de que toda la comunidad científica se uniría si alguien siquiera intentara acabar con la estructura de investigación; amenazar a sus integrantes; levantarles denuncias penales; o enganchar la investigación científica a un proyecto político partidario, ¿no es así? (¡ah!, ¿no es sutil mi sarcasmo?)”.

Agregó: “Me refiero, en cambio, a una situación límite, donde esos recursos sean imposibles de obtener, o existan muchas dificultades para acceder a ellos. ¿Qué pasará con las ciencias y las artes, así como con las personas que en ellas se empeñan?”.

Marcos explicó en qué consiste el tema de “La tormenta y el día después” que se tratará en los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias 2024-2025, a los que han convocado las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (Acegaz), las comunidades zapatistas y el EZLN.

Ahora bien, continuó, “usted puede pensar que ese escenario no es posible siquiera, y que no es más que un mal guion de una película mala de mala ciencia ficción –‘ciencia ficción’: un oxímoron, como el de ‘político honesto-. Ok, de acuerdo, siga en su escenario, caballete, pantalla 8k, plataforma digital, laboratorio, academia”.

Subrayó: “Estoy seguro de que usted tiene datos duros -estudios comprobados, modelos de simulación, conteo de recursos no renovables, tendencias de consumo y reposición-, de que ese escenario es ‘muy poco probable’ -junto con el calentamiento global, el cambio climático, las guerras de reconquista, la contaminación ambiental, los genocidios como el actual en Palestina-; y que tiene acceso a encuestas del todo confiables que muestran que la gente está satisfecha con su actual nivel de vida, por lo que también es remoto el posible surgimiento de alzamientos, motines, insurrecciones, protestas, saqueos, revueltas”.

Concluyó: “Ok, no le contradigo. Usted tiene renombre y posición en las Artes y las Ciencias, y yo sólo soy un pobre capitán de infantería, adscrito ahora al área de ‘Invitaciones de bodas, bautizos, primera comunión, divorcios, arrejuntamientos, XV años y… encuentros’”.