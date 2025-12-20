OPS y Chiapas de la mano por la salud

La Secretaría de Salud de Chiapas en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), firmaron un acuerdo para impulsar, promover y desarrollar la estrategia Cero Rechazo del Sector Salud para la salud materna, la atención y la emergencia obstétricas.

Durante el evento protocolario, la OPS/OMS realizó una donación de insumos médicos, incluidos trajes antishock, los cuales se colocan a las mujeres que presentan hemorragias obstétricas postparto para que la sangre se distribuya en todo el cuerpo y así evitar complicaciones durante los traslados a hospitales.

En la inauguración de la reunión, el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, convocó a los representantes y autoridades de todo el sistema de salud a consolidar la sinergia estatal y priorizar la salud materna y perinatal, y así como reducir la incidencia de mortalidad de las madres.

Chiapas ha logrado reducir la mortalidad materna

Informó que, hasta noviembre del 2025, “Chiapas ha logrado una reducción del 12.19 por ciento en mortalidad materna, en comparación con 2024, y con la firma de este acuerdo se seguirá avanzando para abatir este problema de salud pública, teniendo como compromiso el bienestar y la vida de las niñas que enfrentan el embarazo forzado, el embarazo en adolescentes y el acceso a servicios de salud de las mujeres en los territorios rurales e indígenas”.

El director de Salud, de la Secretaría de Salud de Chiapas, Orlando García Morales, dijo que este acuerdo también busca “proteger los derechos de las niñas que enfrentan el embarazo forzado, el embarazo en adolescentes y el acceso a servicios de salud de las mujeres en los territorios rurales e indígenas en la entidad”.

Agradeció la cooperación técnica de la OPS/OMS para el tema de salud materna, que incluye la capacitación en emergencias obstétricas y reanimación neonatal, un trabajo conjunto con las comunidades y las parteras tradicionales de los municipios más olvidados en el estado.

En su mensaje, el representante de la OPS/OMS, José Moya Medina, reconoció que este tipo de acciones son posibles gracias a aliados estratégicos, como la Unión Europea, que impulsa la salud materna. Recordó que el equipo técnico de la OPS realiza acciones de cooperación técnica en el estado en temas de salud materna, cáncer cervicouterino, hipertensión, enfermedades trasmitidas por vectores, entre otras, las cuales están alineadas con el Acuerdo de Cooperación firmado este año entre la OPS/OMS y el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Salud estatal.