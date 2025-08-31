Oran por la paz y la seguridad del estado

En reconocimiento a la política de pacificación del Gobierno de Chiapas, en el municipio de Unión Juárez instituciones religiosas organizaron una ceremonia para orar y pedir por la paz en la entidad.

Con el único objetivo de mostrar el agradecimiento a Dios por la convivencia pacífica y el trabajo productivo, pastores y representantes de distintas iglesias del municipio acudieron a las calles de este fronterizo municipio, ubicado en las faldas de volcán Tacaná para promover la paz, la solidaridad y el respeto mutuo.

El alcalde Fabián Barrios de León, quien también asistió en su carácter de autoridad local, destacó que las iglesias, sus miembros y los líderes son fundamentales para el progreso y la paz en esta región, en el estado y el país.

Destacó que a través de cada templo e iglesia se siembra amor, armonía y respeto, por ello, juegan un papel crucial en la promoción de un ambiente pacífico en la comunidad.

“Desde Unión Juárez nos sumamos con el compromiso de seguir trabajando por la paz en cada rincón de nuestro municipio, y hoy, con esta marcha, donde se unieron todo tipo de credos e instituciones religiosas, demostramos nuestro apoyo al proyecto de Eduardo Ramírez, de pacificar a Chiapas”, expresó el edil.

La marcha por la paz fue un evento lleno de simbolismo, donde los participantes caminaron por las principales calles del municipio, llevando pancartas y mensajes de esperanza, unidad y amor.