Ordena IEPC audiencia para hablar del Museo

La representación legal del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez expuso que realizaron el procedimiento normado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), para pedir al Ayuntamiento realizar una audiencia pública para abordar el destino de este recinto capitalino.

Lo anterior, según Mariana Villa, representante legal de la Fundación Fernando Castañón Pro Museo, busca la reapertura inmediata del inmueble, y en su caso, de una exposición de motivos clara sobre el porqué en la insistencia institucional del Ayuntamiento Municipal de mantenerlo cerrado.

Conversatorio

En el contexto de un conversatorio ciudadano, en los ya habituales sábados de actividades a las puertas del museo, Mariana Villa y miembros del colectivo explicaron que no existe impedimento legal, ni de protección civil que impida la reapertura, por lo que es urgente que las autoridades expliquen su razonamiento y planteen una ruta para devolver a la ciudadanía este espacio vital.

Sin embargo, al momento las autoridades municipales no dan respuesta al documento y petición legal ordenado por el IEPC, por lo que estarán atentos a una respuesta favorable par toda la comunidad.