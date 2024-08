Ordenado desalojo en edificios de Tuxtla

Los edificios fueron evacuados de forma adecuada. Diego Pérez / CP

De forma organizada, trabajadores y ciudadania evacuaron diversos edificios de Tuxtla Gutiérrez, tras el sismo de magnitud 6.3 localizado al noroeste de Arriaga, Chiapas.

“Yo estaba en el banco con mi hija, al principio sentí que se movía mi silla, pensé que estaba mareada hasta que mi hija me dijo: está temblando, y en eso sintió más fuerte el temblor, pero afuera parecía que no pasaba nada, no sonó la alarma, ni nada”, dijo Verónica, nerviosa, a las afueras de un banco sobre la avenida Central.

Coordinación eficaz

En el Edificio Valanci, la evacuación fue ordenada, casi inmediatamente las autoridades cerraron el tránsito en la avenida; los trabajadores bajaron sin saturar las escaleras, con una coordinación eficaz de Protección Civil (PC). El mismo protocolo se observó en otros sitios como Torre Chiapas y el Hospital de Especialidades Pediátricas.

Los elementos, bajo un sol a plomo, comenzaron a emitir mensajes en altavoces: “pónganse en orden y júntense por dependencia, sabemos que hay sol pero es por su seguridad, aléjense de las bardas”. Un agente de PC dijo no sería posible el ingreso al edificio hasta que se evaluaran todos los daños.

Las banquetas de toda la avenida Central se llenaron de trabajadores y clientes de distintas tiendas.

Susto

“Estuvo horrible”, dijo una mujer debajo de uno de los árboles que dieron sombra a los trabajadores del Palacio de Gobierno Municipal, Federal y Estatal. El parque lució repleto de personas que evacuaron sus edificios.

Un helicóptero sobrevoló a una altura considerablemente baja, se trató de la activación del monitoreo por las diferentes regiones del estado por parte del Sistema Estatal de Protección Civil. Al corte de esta información no se reportó personas lesionadas ni afectaciones.