Ordenamiento territorial, ruta para la transformación

En el marco de la Sesión de Cabildo de este miércoles, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, tomó protesta a Alejandro Mendoza como nuevo titular del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable de Tapachula (Iciplamtap), exhortándolo a desempeñar su nuevo puesto con responsabilidad y compromiso.

Acompañado por los integrantes del Cabildo, el alcalde destacó que, gracias al trabajo coordinado, la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo de Tapachula son una realidad.

Subrayó que en el Ayuntamiento se trabaja con estrategia y visión a largo plazo, dejando atrás la improvisación y priorizando un crecimiento ordenado y sostenible para la ciudad.

Durante la sesión, en la que también se aprobaron diversas disposiciones en beneficio de la ciudadanía, el edil reconoció a quienes integran el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), el Sistema DIF Municipal y el propio Ayuntamiento, por haber obtenido el refrendo nacional de archivos otorgado por el Registro Nacional de Archivos, al cumplir con las obligaciones en materia de gestión documental y administración de dichos sistemas.

“La voluntad para transformar a nuestro querido Tapachula se refleja en cada acción de esta administración, demostrando con hechos el compromiso de servir a la ciudadanía”, afirmó Melgar.

En el evento estuvieron presentes la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero; el director general del Coapatap, Héctor Manuel Lazos Cota; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; así como servidores públicos e invitados especiales.