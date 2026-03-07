Ordenan definir indemnización a desplazados

Unas doscientas personas desplazados de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas por el conflicto armado del EZLN, se manifestaron en el Tribunal Federal en la capital del estado, a esperas de la resolución de sentencia que les garantice la indemnización de los más de 42 mil hectáreas productivas pérdidas durante el conflicto.

Tierras

Dijeron que inicialmente unas 200 personas fueron las afectadas, pero ahora con los hijos suman más de 440 casos prioritarios, que perdieron más de 42 mil hectáreas productivas de maíz, café y ganadería.

Representante

Así lo explicó Raymundo García, representante de la Asociación de Afectados y desplazados del conflicto posterior al movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sentencia

Según la fuente, la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) ordenó al Tribunal en Chiapas definir la sentencia y el amparo promovido por los desplazados, por lo que esperan en los próximos días tener una respuesta sobre el Fallo que ordene finalmente la indemnización por sus tierras.

Esperarán dijeron a las afueras del Tribunal dependiente del Poder Judicial Federal la resolución definitiva y los montos independientes por cada desplazado.

Dijeron que la toma de sus tierras fue por la fuerza y mediante armas, situación que actualmente no ha cambiado por lo que regresar a sus tierras pondría en riesgo su vida.