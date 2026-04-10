Ordenan dos nuevos sacerdotes y diácono

La catedral de San Cristóbal de Las Casas, se vistió de fiesta con la ordenación de dos nuevos presbíteros y un diácono permanente.

Las ordenaciones sacerdotales de los diáconos Tomás Vicente Torres (Veracruz) y José Antonio Guzmán Pérez (Palenque), así como la ordenación diaconal del seminarista Rogelio Flores (Huitiupán), por imposición de manos de monseñor Rodrigo Aguilar Martínez.

La celebración fue presidida por el obispo Aguilar Martínez, quien fue acompañado por sacerdotes de varias parroquias de municipios de Chiapas. También asistió el obispo de Tapachula Luis Manuel López Alfaro.

Rito de ordenación

La jornada inició con una procesión llena de simbolismo, en la que estuvieron presentes familiares de los nuevos sacerdotes y diácono, que fueron testigos de la ceremonia donde estamparon la Profesión de Fe y Juramento de Fidelidad.

Durante el rito de ordenación se compartió una semblanza del caminar de los nuevos presbíteros y diácono.

Los nuevos ministros se comprometieron a presidir las ceremonias religiosas, guiar a la comunidad y predicar la palabra de Dios.

Al rito de ordenación presbiterial asistieron católicos de varios municipios de Chiapas y de diversas comunidades de los Altos.

La celebración fue amenizada por el coro (mariachi) de la parroquia de Chenalhó, conformado por más de 30 integrantes, entre mujeres y hombres.

Al final de la ceremonia religiosas los asistentes felicitaron a los nuevos presbíteros y al diácono, así como a sus familiares. Se tomaron la foto del recuerdo y muchos solicitaron la bendición de los nuevos ministros de la Iglesia Católica.