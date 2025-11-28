Ordenan ingresos y salidas de taxis en Tapachula

Taxistas foráneos de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Suchiate y de Tapachula trabajan, en coordinación con Tránsito y Vialidad municipal, para poner en marcha el ordenamiento de la ruta de ingreso que va desde la glorieta de Bonanza, por la avenida Central Oriente-Poniente hasta llegar a sus bases.

También trabajan en la ruta de salida estableciendo paradas permitidas de ascenso y descenso, las cuales podrán ser utilizadas por este tipo de transporte.

En este proyecto están inmersas las organizaciones de transporte, instituciones de los tres órganos de gobierno como Tránsito y Vialidad Municipal, Transito del Estado, SMyT y la SICT y del Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Sierra y Soconusco.

Señalaron que aunque se inicia con el oriente de Tapachula se planea que este se extienda a todos los puntos cardinales de la ciudad.

Enfatizaron que las paradas estratégicas de ascenso y descenso se convertirán en puntos de seguridad que den certeza al usuario.

Afirman que la importancia del proyecto radica en la disminución del desorden vial y los eventuales accidentes, ya que con la definición de estos puntos se facilita el conocimiento de donde serán ubicadas las estructura de las mismas para proteger de inclemencias del tiempo y evitar afectaciones a la fluidez vehicular y que como ocurre con los colectivos en Tapachula que tienen gran aceptación entre los usuarios ya que implica además ahorro de tiempo.

Buscarán asegurar que este proyecto se facilite con una campaña de concientización dirigidas a los usuarios.