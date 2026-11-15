Ordenan reactivar trabajos temporales para migrantes

En medio del tránsito migratorio de miles de personas, en su mayoría centroamericanas, sobre la línea costera de Chiapas, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que se buscará reactivar el programa de empleo temporal para personas en contexto de movilidad.

La caravana migrante “Dios con nosotros” partió de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 3 de noviembre y recientemente arribó al municipio de Escuintla con miras a llegar a Mapastepec y posteriormente a Pijijiapan.

En proceso

A través de sus redes sociales, el mandatario chiapaneco explicó que instruyó a la secretaria de la frontera Sur a coordinarse con las demás áreas del gobierno estatal para reactivar dicho programa.

Recordó que el propósito principal es poder brindar las oportunidades laborales, como “realizar actividades productivas y contar con una alternativa de trabajo digno durante su estancia en Chiapas”.

“En Chiapas somos un pueblo solidario y humanista. Nuestra responsabilidad es tender la mano a quienes más lo necesitan, siempre con respeto a la dignidad y a los derechos humanos”, expresó Ramirez Aguilar.

Atender el problema con sentido humano

Lamentó que el tránsito migratorio sea cada vez más complicado, principalmente ante las múltiples dificultades a las que se enfrentan mujeres, hombres, niñas y niños que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.

El gobernador consideró que lo ideal es que las personas permanezcan en sus lugares de origen con las condiciones necesarias, pero fue consciente que cuando las circunstancias no lo permiten, que puedan encontrar alternativas que les ayuden a salir adelante.

Recordó que el programa de trabajo temporal ya ha sido implementado anteriormente y se busca retomarlo debido a que cree que “la atención al fenómeno migratorio debe hacerse con responsabilidad, sensibilidad y un profundo sentido humano”.