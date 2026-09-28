Ordenan separar del cargo a funcionario del Cobach

Tras la denuncia y la discusión pública generada por un señalamiento de agresión contra su pareja, atribuido al director de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Ulises Alberto Grajales Niño, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, instruyó a la Dirección General del organismo educativo proceder con su separación del cargo mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

A través de un pronunciamiento, el mandatario estatal sostuvo que en Chiapas “no hay cabida para la violencia contra las mujeres ni para la impunidad”, y señaló que los hechos en los que se encuentra involucrado el servidor público deben ser atendidos por las instancias competentes.

Proceso

Indicó que se debe respetar el debido proceso y las determinaciones de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos, al tiempo que reconoció el derecho de la persona denunciante a acudir ante las instituciones correspondientes y recibir la atención y protección establecidas por la ley.

“Nuestra postura es clara: cualquier señalamiento de violencia contra una mujer debe atenderse con seriedad, responsabilidad y conforme a la ley”, sostuvo.

Inicia procedimiento administrativo

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) informó el inicio del procedimiento correspondiente para la inhabilitación del servidor público del Cobach, derivado de hechos que son materia de responsabilidad administrativa.

La dependencia señaló que, debido a la naturaleza de los hechos, impulsará la aplicación de la máxima sanción administrativa que resulte procedente conforme a derecho, una vez que se agoten las etapas legales correspondientes.

Recalcó que las actuaciones se desarrollarán bajo los principios de debido proceso, legalidad y respeto a los derechos de las partes.

También destacó que fortalecerá las acciones de prevención, investigación y sanción de responsabilidades administrativas, particularmente ante conductas relacionadas con violencia de género cuando jurídicamente corresponda.

Colegio fija postura

En este ámbito, el Cobach refrendó su compromiso con los derechos humanos y con la construcción de espacios libres de violencia para las mujeres, tanto dentro como fuera de sus centros laborales.

El organismo educativo aseguró mantener una política de Cero Tolerancia ante cualquier forma de violencia de género y señaló que actuará conforme a la normatividad vigente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

Afirmó que la igualdad, el respeto y la dignidad de las mujeres son principios que orientan su labor institucional.

FGE investiga el caso

En tanto, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras la denuncia recibida el día de ayer por hechos de violencia familiar, en los que se involucra a un servidor público del Cobach, instruyó a un grupo especializado de ministerios públicos, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía de Distrito Metropolitana y Fiscalía de la Mujer, para que se aboquen de manera inmediata a las investigaciones, recabando los datos de prueba necesarios que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar la indagatoria conforme a derecho.

Además, pronto informará sobre los avances de esta investigación y garantizó que no habrá impunidad ante ninguna conducta de violencia contra las mujeres.