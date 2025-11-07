Ordenarán a dos nuevos sacerdotes

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, ordenará a dos nuevos sacerdotes en el municipio de Las Margaritas y Nicolás Ruíz.

José Jesús de la Cruz Flores será ordenado diácono el próximo sábado 15 de septiembre en la parroquia de la comunidad Lomantán, municipio de Las Margaritas.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana, en el domo central del poblado.

Mientras que Juan Alberto Moreno López será ordenado diácono el próximo 17 de septiembre en el municipio de Nicolás Ruiz.

El acto tendrá lugar en la Capilla de San Diego y domo de Nicolás Ruiz, a partir de las 11 horas. “Sigamos orando y acompañando los procesos de los hermanos, quienes deciden dedicar su vida al Evangelio y al servicio del pueblo de Dios”, se dijo.

Le dan la bienvenida

La comunidad católica de ambos municipios se organizaron para la ceremonia y recepción de los nuevos sacerdotes.

Se dio a conocer que los seminaristas han cumplido con todos los requisitos necesarios para asumir su ministerio.

Previo a la ordenación sacerdotal de los seminaristas, en ambos municipios llevarán a cabo una peregrinación con la participación de la comunidad católica y posteriormente la ceremonia religiosa a cargo del obispo Rodrigo Aguilar Martínez.