Después de que se informó que en la semana del 11 al 14 de noviembre se votará para la extinción de organismos autónomos en México, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Abundio Peregrino García, consideró que estas instituciones han representado una carga económica para el país y su creación tampoco ha terminado con la corrupción.

Al consultarle si con desparecer los organismos autónomos la autoridad en turno no busca tener un poder absoluto, el diputado local del Partido del Trabajo (PT) consideró que no al no tener como prioridad crear instituciones a modo.

Recordó que en su momento se hicieron reformas con la intención de disminuir la corrupción, pero la aparición de los organismos autónomos no han cumplido esa función, por el contrario, han significado una carga presupuestal.

Simplemente, añadió, se están haciendo reformas que son necesarias para el país. Incluso, consideró que en el caso del Poder Judicial se convirtió en un poder autónomo pero aislado, cuando deben estar a favor del pueblo.

Recursos

El diputado local comentó que valdría la pena hacer la inversión de los más de 13 mil millones de pesos que presupuestó el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de llevar a cabo las votaciones judiciales y esa cantidad no es nada en función de todo el presupuesto de la Corte.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales opinó que los organismos autónomos no son un contrapeso, “fueron organismos creados, supuestamente, para evitar la corrupción: no la han evitado. Yo creo que hay que crear instituciones más transparentes, que el pueblo esté más cerca”, remarcó.